Наташа Королёва рассказала, что Тарзан раздаёт деньги коллегам

https://static.news.ru/photo/9664e970-64d2-11ea-8ef5-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Певица Наташа Королёва заступилась за супруга Сергея Глушко, более известного под сценическим псевдонимом Тарзан. Она объяснила, что скандал, возникший после слов танцора, что артистам помощь государства нужнее, чем старикам и медикам, раздулся, поскольку слова её мужа переиначили.

На самом деле, отметила Королёва, Тарзан не имеет такого качества, как зависть, сообщает StarHit. Певица добавила, что вместе с мужем участвовала в благотворительных акциях в поддержку пенсионеров и врачей. Также Тарзан не жалел денег для коллег, когда они ему звонили и говорили, что не имеют средств на покупку еды.

Муж деньги людям безвозвратно одолжил, понимая, что у коллег просто не будет возможности их отдать, — заявила Королёва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица уже комментировала скандал, разгоревшийся после высказывания её мужа Тарзана о сложном финансовом положении артистов. Тогда она отметила, что эти слова были сильно преувеличены и их не стоит принимать всерьёз. Что касается предположений, что из-за безденежья она может вернуться к Игорю Николаеву, то это, по словам звезды, исключено.