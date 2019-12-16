Поклонники певица Натальи Подольской заподозрили её в новой беременности. К таким слухам привело видео, которое артистка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.
На кадрах певица снялась в пижаме, которая подчеркнула у неё небольшой животик. Видео вызвало жаркие споры. Некоторые пользователи доказывают, что Подольская ждёт прибавления, другие утверждают, что у девушки никогда не было плоского живота.
Как
Ранее слухи об очередной беременности посеяла бывшая солистка группы «ВИА Гра» и мама троих детей Анна Седокова, писал NEWS.ru.
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