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Поклонники певица Натальи Подольской заподозрили её в новой беременности. К таким слухам привело видео, которое артистка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

На кадрах певица снялась в пижаме, которая подчеркнула у неё небольшой животик. Видео вызвало жаркие споры. Некоторые пользователи доказывают, что Подольская ждёт прибавления, другие утверждают, что у девушки никогда не было плоского живота.

Как пишет Пятый канал, звезда пока не прокомментировала слухи. Наталья Подольская вышла замуж за певца Владимира Преснякова в 2010 году, в 2015 году у них родился сын Артемий.

Ранее слухи об очередной беременности посеяла бывшая солистка группы «ВИА Гра» и мама троих детей Анна Седокова, писал NEWS.ru.