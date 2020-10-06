«Это со мной впервые»: Медведева показала обезображенное болезнью лицо

https://static.news.ru/photo/50f94618-0808-11eb-86ac-fa163e074e61_660.jpg Наталия Медведева Фото: natalymedvedeva/instagram.com

Хроническое заболевание Наталии Медведевой обезобразило кожу на лице. Так, бывшая участница Comedy Woman выложила в Instagram соответствующую серию фото.

На представленных кадрах заметны последствия периорального дерматита. По словам артистки, она устала ретушировать свои снимки и решила наглядно продемонстрировать сложившуюся ситуацию.

Это со мной впервые. Оно выпуклое, иногда жутко сохнет, иногда почёсывается, иногда жжёт. Это продолжается с весны, но в таком обострённом состоянии — больше месяца. Два крутых дерматолога, антибиотики... и нет улучшений. Прям тяжко. Девочки поймут, а актрисы — тем более... Не пугайтесь, увидев мои сторисы. Утомляет подбирать маски и фотошопить каждый кадр. Никому такого не пожелаю, — написала Медведева в социальной сети.

Поклонники артистки похвалили её за смелость и пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее NEWS.ru писал, что певица и актриса Анастасия Задорожная не подтвердила информацию о своей свадьбе. По её словам, радостное событие додумали интернет-пользователи, желающие поскорее выдать её замуж.

При этом с «торжеством» звезду уже поздравили поклонники в Instagram, приняв её недавние посты за свадебные кадры с предполагаемым мужем.