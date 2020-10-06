«Это со мной впервые»: Медведева показала обезображенное болезнью лицо

Хроническое заболевание Наталии Медведевой обезобразило кожу на лице. Так, бывшая участница Comedy Woman выложила в Instagram соответствующую серию фото.
На представленных кадрах заметны последствия периорального дерматита. По словам артистки, она устала ретушировать свои снимки и решила наглядно продемонстрировать сложившуюся ситуацию.
Это со мной впервые. Оно выпуклое, иногда жутко сохнет, иногда почёсывается, иногда жжёт. Это продолжается с весны, но в таком обострённом состоянии — больше месяца. Два крутых дерматолога, антибиотики... и нет улучшений. Прям тяжко. Девочки поймут, а актрисы — тем более... Не пугайтесь, увидев мои сторисы. Утомляет подбирать маски и фотошопить каждый кадр. Никому такого не пожелаю, — написала Медведева в социальной сети.
Поклонники артистки похвалили её за смелость и пожелали скорейшего выздоровления.
Ранее NEWS.ru писал, что певица и актриса Анастасия Задорожная не подтвердила информацию о своей свадьбе. По её словам, радостное событие додумали интернет-пользователи, желающие поскорее выдать её замуж.
При этом с «торжеством» звезду уже поздравили поклонники в Instagram, приняв её недавние посты за свадебные кадры с предполагаемым мужем.
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