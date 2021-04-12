«Настоящий детектив»: Марк Тишман высказался об участии в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/de3f4604-9b91-11eb-8104-96000091f725_660.jpg Марк Тишман Фото: marktishman/instagram.com

Певец, поэт и композитор Марк Тишман, который покинул «Маску» в костюме Белого Орла, рассказал, что это шоу вообще не конфликтное, артисты в нём даже не пересекаются. В эксклюзивном интервью NEWS.ru участник девяти эфиров «Маски» также назвал своих фаворитов и ответил недоброжелателям шоу.

Это шоу вообще не про конфликты, более того, мы даже не можем конфликтовать физически, потому что мы не пересекаемся. Для того чтобы мы друг друга не видели, гримёрки артистов разбросаны в разных концах огромного «Главкино», то есть мы можем пересечься на сцене. Более того, в своём костюме я очень плохо видел. Поэтому всё шоу у нас построено на добре, мы никого не ругаем, — рассказал NEWS.ru Тишман.

Своим фаворитом в этом шоу он назвал Змею за то, что она очень харизматична, сексуальна и голосиста. Кроме того, Тишман отметил «невероятный вокал» Ламы.

Певец не согласился с недавним заявлением актёра Станислава Садальского, что это шоу рассчитано на идиотов. По его мнению, хейтят «Маску» те, кто её не смотрел.

У этого шоу миллионные рейтинги и много фанатов. Я со своей стороны могу сказать, что участвуя там, я тоже стал фанатом шоу. Я будто был частью детектива, это реально непросто, — подчеркнул Тишман.

На вопрос, в какой костюм он бы нарядил Садальского для «Маски», Тишман ответил, что этот артист и так «яркий персонаж», который может и без костюма выступать.

Как писал NEWS.ru, Марк Тишман отнёсся к своему разоблачению на «Маске» с большим юмором. Он рассказал, что специально придумал для образа Белого Орла специфические движения и слова, чтобы члены жюри не смогли догадаться, кто стоит перед ними на сцене. Он каждый раз менял голос и обертоны, чтобы его не разоблачили в первых же выпусках.

Ранее Станислав Садальский обрушился с критикой на участников и организаторов музыкального шоу «Маска», обвинив их в «специальных вбросах» для поддержания популярности. Он считает, что у них низкий уровень культуры и «дебилизация полная». По мнению актёра, «уважающий себя артист» не станет принимать участия в подобных шоу, но закрывать «Маску» не стоит, так как все нормальные люди всё равно большую часть времени проводят в Интернете.