Настасья Самбурская вновь проиграла Виктору Дробышу в суде

Актриса Настасья Самбурская вновь проиграла продюсеру Виктору Дробышу в суде — звезда требовала расторгнуть контракт текущей датой, однако во второй раз потерпела поражение. Свежий иск был подан в Пресненский суд, передаёт StarHit.

На заседании 3 августа судья оставил действие продюсерского соглашения в силе. Срок его истекает лишь 1 июня 2022 года. Напомним, что звезда сериала «Универ» жалуется, что Дробыш и его сотрудники давно перестали заниматься её раскруткой. При этом, согласно договору, она по-прежнему должна отдавать продюсеру 70% своих доходов.

Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам, не связанным с В. Я. Дробышем, — делилась ранее Самбурская с подписчиками в Instagram.

Впервые Самбурская подала в суд на компанию продюсера «Национальная музыкальная корпорация» в мае 2020 года. Причиной иска стали, по мнению Самбурской, неправильные разработки, предложенные центром, неэффективная раскрутка и некачественный репертуар. В суде актриса проиграла.

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