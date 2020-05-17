Самбурская не стала звездой эстрады и подала в суд на Дробыша

https://static.news.ru/photo/2290098e-98e5-11ea-8990-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Актриса Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Виктора Дробыша «Национальная музыкальная корпорация» после того, как не смогла прославиться в качестве певицы.

Не так давно продюсерский центр участвовал в другом судебном разбирательстве. В инстанцию тогда обратилась поэтесса Анастасия Рыбачук, которая обвинила Дробыша и Самбурскую в краже композиции.

Теперь же судиться с продюсером собралась сама артистка. Причиной иска стали, по мнению Самбурской, неправильные разработки, предложенные центром, неэффективная раскрутка и некачественный репертуар. Звезда «Универа» требует расторгнуть договор. Также она хочет, чтобы к ней вернулись все её песни без компенсации, сообщает Telegram-канал Mash.

Как ранее писал NEWS.ru, Дробыш прокомментировалпретензии поэтессы Анастасии Рыбачук, которая утверждает, что продюсер и Настасья Самбурская украли её песню. Он назвал женщину «сумасшедшей».