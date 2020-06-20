Ходил в трусах и присваивал песни: экс-солист «На-На» вспомнил об Алибасове

https://static.news.ru/photo/16bddda4-b319-11ea-9062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов во времена бурной популярности группы «На-На» был прижимист в деньгах и не жаловал своих подопечных регулярными выплатами. Вдобавок ко всему он приписывал себе авторство хитов, получая за них часть гонорара, рассказал экс-солист коллектива Валерий Юрин.

Музыкант разоткровенничался в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

По его словам, чтобы свести концы с концами, участникам группы приходилось зарабатывать другими умениями. Юрин, например, после концертов приторговывал «примочками» для электрогитар, которые он, используя инженерные навыки, изготавливал собственноручно.

Деньги Алибасов выдавал примерно раз в полгода, утверждает артист.

Что касается авторства песен, то и тут всё было крайне сложно. Так, композитор Андрей Потёмкин до сих пор с досадой вспоминает о том, что потерял часть заслуженного заработка из-за того, что предприимчивый продюсер записывал себя в соавторы. По словам Юрина, всё на самом деле так и было.

Пока мы с Потёмкиным писали песню «Фаина», Алибасов пару раз заходил к нам на кухню в трусах. А потом смотрю — он в авторах песни, — поделился воспоминаниями экс-солист «На-На».

Впрочем, зла на продюсера Юрин, по его словам, не держит и продолжает общаться с бывшим наставником. Да и Потёмкин спустя годы выяснять отношения не намерен. По словам музыкантов, в своё время Алибасов многое сделал во благо членов коллектива, в той или иной мере повлияв на жизнь каждого, кто был к нему причастен.

Юрин с 1987 по 1990 год был гитаристом в группе Алибасова «Интеграл», а некоторое время спустя стал солистом группы «На-На». В 1992 году он принял решение уйти из группы. В 1995 году вышел его первый альбом, и с тех пор он занимается собственными проектами.

Весной 2020 года, как писал NEWS.ru, музыкант был избит ревнивым ухажёром девушки, которой он сделал комплимент. У него было диагностировано сотрясение мозга и сломан мизинец на руке.