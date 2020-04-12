Экс-солист «На-На» рассказал о причине драки с его участием

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Первый солист группы «На-На» Валерий Юрин рассказал о причине конфликта с незнакомцем, в результате которого был избит. По словам певца, всё произошло из-за девушки.

Он уточнил, что всё произошло не у него в квартире, как было обнародовано изначально, а в одном из магазинов столицы.

Я сделал девушке комплимент, а это не понравилось её бойфренду. Он сразу набросился на меня с кулаками. Он меня бил, а я отбивался, — рассказал Юрин в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Музыкант уточнил, что был с другом, но мужчины «и подраться-то как следует не успели»: потасовку остановили подоспевшие охранники. Тем не менее, у него было диагностировано сотрясение мозга и сломан мизинец на руке.

Юрин с 1987 по 1990 год был гитаристом в группе Бари Алибасова «Интеграл». После этого он стал солистом группы «На-на». С 1995 года он занимается собственными проектами.

По первоначальной информации, как писал NEWS.ru, потасовка произошла в квартире музыканта, куда ворвались неизвестные. От госпитализации артист отказался.