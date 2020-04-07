В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Первый солист группы «На-На» Валерий Юрин избит в Москве. Инцидент произошёл в квартире музыканта.
Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канала Mash, к заслуженному артисту России
Врачи диагностировали у Юрина ушиб головы и сотрясение мозга. От госпитализации артист отказался.
Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
Юрин с 1987 по 1990 год был гитаристом в группе Бари Алибасова «Интеграл». После этого он стал солистом группы «На-на». С 1995 года он занимается собственными проектами.
Ранее в Ханты-Мансийске, как писал NEWS.ru, школьницы жестоко избили сверстницу. О драке стало известно благодаря видео, размещённому в соцсетях.
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