Надежда Иванова объяснила, как Саша Бортич стала актрисой без образования

https://static.news.ru/photo/b0e6b436-a1a4-11ea-94d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александра Бортич/vk.com

Актриса Надежда Иванова заявила, что в России существует мода на стандарт красоты. А на Западе такого нет. Там любят разноплановых героев.

По словам звезды сериала «Школа», роли отдают в основном красивым девушкам. При этом мужчины тоже стали заложниками определённого образа. Одно время Данила Козловский имел невероятный успех. Его показывали везде. И молодые люди, похожие на него, получали работу в кино и сериалах.

Сейчас же в основном снимают типажи, типа Саши Бортич. Или Ирины Старшенбаум. Многие из них без актёрского образования, как та же Бортич. Зато у них есть фактура, которая даёт им пропуск на большой экран. Сейчас пишут такие сценарии, где актриса должна соответствовать определённым стандартам красоты, — отметила артистка.

Иванова добавила, что от Бортич «идёт ощущение какого-то драйва». Она этим цепляет не только продюсеров, но и зрителей.

Кроме того, сейчас часто снимают медийных людей, чтобы «собрать кассу». Например, фильм с Егором Кридом. Создатели были уверены, что все поклонницы певца придут в кинотеатры. И они не прогадали, сообщают argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кассовые сборы фильма «Холоп» впервые в истории российского проката превысили 3 млрд рублей. «Холоп» стал первым российским фильмом, заработавшим такую сумму в отечественном прокате. Главные роли в комедии Клима Шипенко исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко.