«На «В» начинается»: названо имя возлюбленной мужа Алсу «Антиглянец»: муж Алсу мог встречаться с Викторией Лопыревой

Муж певицы Алсу Ян Абрамов мог встречаться с моделью Викторией Лопыревой, о чем сообщил Telegram-канал «Антиглянец». По данным акторов канала, еще в прошлом году появились слухи о том, что предприниматель всерьез «увлекся белокурой легендой Дубая». Также стало известно, что Алсу не живет с супругом с прошлого года.

Ян Абрамов увлекся белокурой легендой Дубая. На «В» начинается, на «Лопырева» заканчивается, — сообщили авторы «Антиглянца».

По данным KP.RU, причиной расставания Алсу с мужем стали его измены. Развод певицы не был неожиданностью для членов ее семьи, поэтому заявление о расторжении брака она подала во время сдачи экзаменов ЕГЭ 17-летней дочери пары Сафины.

Старшая дочь Алсу будет поступать сразу в несколько медицинских вузов, она интересуется генетикой. Также у Алсу растут 7-летний сын Рафаэль и 16-летняя Микелла, которая очень пойдет в 11 класс.

До этого Яну Абрамову приписывали романы сразу с двумя известными моделями. В прошлом году блогер Антон Суворкин сообщил, что видел бизнесмена в компании бывшей жены Тимати Анастасии Решетовой на вертолетной прогулке.

После в Сети появились фотографии Алсу, которая после расставания с мужем впервые появилась на публике, их опубликовала в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) супруга комика и телеведущего Гарика Мартиросяна, блогер Жанна Левина-Мартиросян. Кадры были сделаны во время их прогулки в парке. На снимке певица предстала в элегантном сером шелковом костюме с кроссовками, а ее подруга предпочла наряд в пастельных тонах.

До этого стало известно, что Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Ее заявление зарегистрировано на портале мировых судей города Москвы. Отмечается, что дело поступило 24 мая в участок № 418.