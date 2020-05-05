На похороны солистки «Фристайла» Нины Кирсо пришли 10 человек

https://static.news.ru/photo/0b866768-8ec9-11ea-9ae1-fa163e074e61_660.jpg Нина Кирсо Фото: serguiekouznetsov.freestyle/instagram.com

Проститься с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо, скончавшейся 30 апреля в украинской Полтаве, пришли всего 10 человек. Об этом сообщил её друг Сергей Кузнецов.

По его словам, похороны исполнительницы прошли практически в закрытом режиме. На них присутствовали только самые близкие люди из-за того, что в данное время из-за коронавируса на Украине запрещено собираться в группы больше 10 человек.

Может быть, потом как-нибудь, когда ограничения снимут, то желающие смогут принести цветы на могилу и поклониться ей, — цитирует Кузнецова Teleprogramma.pro.

Он добавил, что после ухода из жизни Кирсо группы «Фристайл» и «Дети Фристайла» продолжат жить и творить. Правда, совместный гастрольный тур по городам Украины пришлось прервать из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Она провела в коме два года. Информацию о её смерти подтвердили композитор Анатолий Розанов, группа «Фристайл» и группа «Дети Фристайла».