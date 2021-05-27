Никита Пресняков раскрыл детали гибели сына Дмитрия Певцова

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Внук Аллы Пугачёвой — Никита Пресняков — в эфире телеканала «Россия 1» раскрыл детали гибели старшего сына актёра Дмитрия Певцова Даниила, скончавшегося 3 сентября 2012 года в результате несчастного случая.

Пресняков стал невольным свидетелем ЧП, так как молодые люди тесно общались. По его словам, друг умер на его глазах во время встречи одноклассников.

Да, была встреча одноклассников. Мы за одной партой сидели. Ну мы не прямо лучшие друзья, но хорошие приятели были. Он был очень весёлым, прямо актёр-актёр по жизни. Он постоянно искал, что бы вытворить, любил вытворять прикольные нестандартные забавные вещи, — рассказал Никита в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека».

Даниил Певцов умер в возрасте 22 лет. Во время вечеринки он вышел на балкон квартиры, где проходило торжество, опёрся руками о перила, но они не выдержали нагрузки, молодой человек упал и после нескольких дней в коме скончался, пишет MK.RU. Для его отца потеря стала тяжёлым потрясением. Каждый год в день его гибели артист публикует в память о сыне фото и воспоминания.

Накануне Пресняков отметил 30-летие в своём загородном доме в компании близких друзей. Наследник певицы устроил по случаю своего дня рождения аниме-вечеринку, видео с которой опубликовал в сторис Instagram. В коттедже на Истре Пресняков и его жена Алёна Краснова устроили праздник, на котором отметился и младший брат внука Примадонны Дени Байсаров. Он также нарядился персонажем аниме.