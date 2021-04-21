На клеветников Наргиз завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/ce8c7ad8-a348-11eb-a317-96000091f725_660.jpg Наргиз Закирова Фото: nargizzakirova_official/instagram.com

Певица Наргиз Закирова обратилась к правоохранителям с жалобой, что некие люди распространяют о ней в соцсетях недостоверные сведения. Как сообщает Пятый канал, речь идёт о сообщении в Instagram, опубликованном ещё в 2019 году.

Отмечается, что после обращения певицы в полицию было возбуждено уголовное дело. Артистка утверждала, что злоумышленники распространяли не соответствующие действительности и заведомо ложные сведения о ней, тем самым оклеветав её. Экспертиза также подтвердила, что пост в соцсети содержит негативную оценку певицы.

Сама Наргиз рассказывала, что травля в Сети в отношении неё началась после разрыва контракта с продюсером Максимом Фадеевым. Так, в декабре 2019 года она назвала ложью заявления о её «русофобии» и отметила, что готова подтвердить свои слова на детекторе лжи. По словам Закировой, несмотря на то что многие стали считать её «врагом народа», она не намерена уезжать из России.

Ранее актёр Иван Охлобыстин заявил о «пагубном пристрастии» Наргиз к алкоголю. Его слова вызвали возмущение исполнительницы. Она выразила недоумение, откуда артист может знать о её пороках, если они даже не знакомы. В результате Охлобыстин принёс свои извинения, добавив, что «наверняка» он был неправ.