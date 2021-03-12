«Мышка-сосиска»: Бузова исполнила зажигательный танец с дочкой Киркорова

https://static.news.ru/photo/bc1c1f38-8346-11eb-8a85-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

Телеведущая Ольга Бузова накануне побывала в гостях у короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Певица замечательно провела там время, общаясь с детьми артиста, а также записала совместный ролик для TikTok с его дочкой Аллой-Викторией.

На видео Бузова в сером худи исполняет весёлый танец под песенку «Мышка-сосиска» из популярного мема. Девочка также старательно выполняет танцевальные движения, смотря в камеру. В конце ролика певица обнимает и целует ребёнка.

Поклонники пришли в восторг от ролика. Они отметили, что девочки просто красотки и очень приятно на них смотреть.

«Какая милота, молодец, Ольчик! И Виктория рада, это видно!», «Очень красивая девочка», «Ещё Гномыча сюда — идеальная будет идиллия», «Приятно смотреть! Суперкрасотки и круто выглядите», написали фолловеры.

Ранее NEWS.ru писал, что Филипп Киркоров намерен завершить 15-летний холостяцкий период в своей жизни и уже готовится к свадьбе с одной из женщин, родивших ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, утверждает актриса и певица Алёна Кравец. Разговоры о том, что Киркоров может покончить с одинокой жизнью, ходят в светской тусовке уже не первый месяц. Известно, что Мартин и Алла-Виктория родились с разницей всего в семь месяцев. Это означает, что их вынашивали разные суррогатные матери. По утверждению Алёны Кравец, Киркоров намерен уже в ближайшее время показать свою избранницу общественности.