«Мы коллеги по работе»: Губерниев рассказал о примирении с Бузовой Дмитрий Губерниев рассказал, что находится «на гребне перемирия» с Ольгой Бузовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил NEWS.ru, что находится «на гребне перемирия» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, они приходятся друг другу коллегами по работе. Губерниев также назвал абсолютным экспромтом слезы Бузовой в эфире телеканала «Матч ТВ» в 2021 году.

Мы уже, так сказать, сейчас на гребне нашего перемирия. Я надеюсь с Олей в каких-то совместных проектах принять участие. Тут никакого антагонизма нет, мы коллеги по работе, — сказал Губерниев.

14 июня 2021 года Ольга Бузова стала гостем программы «Все на Матч!». Во время эфира известная певица вступила в словесную перепалку с Губерниевым, после чего расплакалась.

Губерниев пытался узнать у Бузовой, какая футбольная школа ей ближе: советская или знаменитого российского тренера Черчесова. В ответ Бузова сказала спортивному комментатору, что некрасиво задавать ей такие вопросы и «щеголять знаниями».

Позже телеведущий извинился перед Бузовой за то, что довел ее до слез. По его словам, он совсем не хотел обижать певицу. Губерниев также отметил, что гостья «держалась стойко», и поблагодарил ее за поддержку российского футбола и отечественного театра.