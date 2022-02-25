Музыкант Кортнев призвал к миру между Россией и Украиной

Фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с Sobesednik.ru обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сесть за стол переговоров с Украиной. Он считает, что Москва использует конфликт на Украине для «удовлетворения своих имперских амбиций и планов».

Я хочу сказать от себя лично и от всего ансамбля, что мы категорически осуждаем агрессию со стороны Российской Федерации по отношению к Украине и считаем, что это совершенно недопустимо в XXI веке в цивилизованном мире. Я совершенно уверен, что все уверения нашей власти в том, что этими действиями Россия восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев-славян от фашистов, являются просто прикрытием для удовлетворения имперских амбиций и планов, — высказался Кортнев.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее музыканты Валерий Меладзе и Светлана Лобода, а также телеведущий Максим Галкин высказались против конфликта на Украине. Они призвали политиков сесть за стол переговоров.