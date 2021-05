Муж Скарлетт Йоханссон облил её зелёной слизью в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/a9ad4fb2-b7c0-11eb-b1e6-96000091f725_660.jpg Скарлетт Йоханссон Фото: youtube.com

Муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост облил супругу зелёной слизью в прямом эфире премии MTV. Фрагмент трансляции опубликован на YouTube-канале MTV.

36-летняя звезда не смогла приехать на церемонию, но решила произнести речь по видеосвязи. По её словам, она получила награду благодаря поклонникам, а также «сотням творческих людей со всего мира», помогавших ей работать над проектами. Но вдруг в кадре появился Жост и вылил на голову жены зелёную субстанцию, напоминающую слайм.

Йоханссон напомнила возлюбленному, что гостей обливают жидкостью на премии Nickelodeon, а не на MTV, после чего мужчина побежал за полотенцем. Актриса и Жост поженились осенью 2020-го. Торжество проходило в Палисейдсе, штат Нью-Йорк. На церемонию пригласили членов семьи. Звезда вышла замуж третий раз. До этого она жила с актёром Райаном Рейнльдсом и журналистом Роменом Дориаком.

Триумфатором премии MTV стал супергеройский проект Marvel «ВандаВижен», взявший сразу четыре награды — за лучший сериал, лучший бой (Ванда vs. Агата), лучшего злодея (Кэтрин Хан) и лучшую роль в сериале (Элизабет Олсен). Лучшую роль в кино без сюрпризов посмертно вручили Чедвику Боузману за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Актёр скончался в августе 2020 года от рака. В текущем сезоне он стал лауреатом премий «Золотой глобус» и MTV. «Оскар» номинировал актёра посмертно, однако в итоге отдал награду Энтони Хопкинсу. Церемония вручения состоялась в ночь на 17 мая в концертном зале Голливуд-Палладиум в Лос-Анджелесе. В ближайшую ночь организаторы также вручат награды за телешоу (Unscripted). В 2020-м торжественную церемонию пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) назван музыкальным артистом десятилетия по версии журнала Billboard, передаёт издание на своём сайте. В редакции добавили, что начиная со студийной пластинки Thank Me Later (2010), все диски звезды занимают первые строчки в Billboard 200. Отдельные треки почти год держались на лидирующих позициях в чарте Billboard Hot 100.