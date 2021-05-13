Муж Любови Успенской отобрал у певицы имущество

https://static.news.ru/photo/79362428-b494-11eb-bb0e-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская разводится с мужем — бизнесменом Александром Плаксиным. В ответ супруг захотел забрать себе половину совместно нажитого имущество. Как сообщила «Экспресс газете» его адвокат Карина Дюваль, суд встал на сторону мужчины.

По словам юриста, 12 мая Красногорский суд Москвы удовлетворил требование Плаксина.

Плаксин выиграл дело, Успенская его полностью проиграла, — сказала Дюваль.

На официальном сайте Красногорского суда также есть информация, что иск Александра Плаксина к Любови Успенской удовлетворён.

Ранее певица заявила, что бывший возлюбленный, с которым она прожила 13 лет, хочет уничтожить её. По словам исполнительницы, желание мужа получить часть имущества повергло её в шок, однако от него можно было ожидать и не такого.

Как сообщалось, предприниматель Александр Плаксин прислал артистке документы с требованием о разделе имущества. В первую очередь он претендует на загородный дом артистки. Кроме того, он уже оформил на себя квартиру в США, за которую королева шансона исправно 20 лет платила ипотеку. За это Успенская готова упрятать его за решётку.