Муж Гагариной задумался о брачном контракте

https://static.news.ru/photo/028387bc-e5e6-11ea-a853-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муж певицы Полины Гагариной фотограф и дизайнер Дмитрий Исхаков в утончённой манере посетовал на холостяцкий быт, навалившийся на него после расставания со звёздной исполнительницей. Он опубликовал в Instagram фотографию себя, лежащего на старой кровати в комнате с обшарпанными стенами.

Обстановка — более чем спартанская: на стене видавший виды ковёр советского типа, древний чёрно-белый телевизор, небольшой стол с лампой под абажуром. На бетонном полу нет никакого покрытия, а сквозь небольшое окно едва пробивается дневной свет.

Вид тесной комнаты чем-то напоминает тюремную камеру.

Надо было заключать брачный контракт, — подписал снимок Исхаков, сопроводив лаконичную аннотацию рыдающим смайликом.

Подписчики фотографа иронию оценили, отметив, что «жизнь без Полины, она такая» и что «теперь понятно, куда вас Полина выселила».

«Ишь, какой проныра, ковёр умыкнул даже без контракта!» — написал один из пользователей. Другой указал на то, что «главное — оставаться счастливым человеком». Третий высоко оценил самоиронию Исхакова.

Исхаков и Гагарина поженились в 2014 году. У певицы тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка.

О том, что пара находится на грани развода, СМИ прознали весной 2020 года. Супруги никак не прокомментировали эту информацию. Позже Исхаков подтвердил , что их брак трещит по швам и они не живут вместе. В конце июля Гагарина уклончиво ответила журналистам на вопрос о расставании с мужем.

Некоторое время спустя, как сообщал NEWS.ru, Гагарина подтвердила, что решила развестись с Дмитрием Исхаковым.