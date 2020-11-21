Муж Елены Сафоновой спился и стал бомжем в Израиле

https://static.news.ru/photo/c94b68f2-2c85-11eb-8389-fa163e074e61_660.jpg Виталий Юшков, кадр из фильма "Семья Зацепиных". 1977 год Фото: kinopoisk.ru

Первый муж Елены Сафоновой — красавчик актёр Виталий Юшков — стал бомжем в Израиле. Перспективного когда-то актёра сгубил алкоголь.

О том, как сейчас живёт заезда советской эпохи, сняли сюжет в программе «Ты не поверишь!» на НТВ . Помогать Юшкову пытается социальный работник Владислав Богуславский. По его словам, Юшков жил в подвале дома в Израиле, он стал кошатником, друзей у него так и не появилось.

Работал дворником, грузчиком. Его это сломало. Он был перспективным актёром. Знаю, что развелся со второй женой. Он не хочет общаться с Еленой Сафоновой и принимать её помощь. Говорил мне, что у неё всегда была боязнь к микробам. Он живет сейчас в государственном доме престарелых, — рассказал Богуславский.

Экс-супруга Сафоновой ещё хорошо помнит актёр Алексей Фалилеев. Юшков, по его словам работал в БДТ и ни у кого не было шансов сравниться с ним. Уже в советское время он много снимался, а после уехал из страны.

Всё у него вроде как было хорошо. Как все артисты, он выпивал, но чтобы стать бомжем... В театре всё было строго с выпивкой, — не поверил в случившееся Фалилеев.

Бывшая жена Юшкова Елена Сафонова после развода с супругом вышла замуж за француза Самюэля Лабарта. Но с ним она также не смогла жить и долго судилась, пытаясь забрать домой сына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Сафонова — актриса, которая много обещала, немного получила и тем не менее не утратила популярности. Она много снимается, но ролей, подобной той, что досталась ей в «Зимней вишне», нет. Из-за этого сериала её и помнят — она была в нём прекрасна.