Муцениеце резко отреагировала на страстное фото Карпович с Прилучным

https://static.news.ru/photo/99f71ac0-5155-11eb-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: agataagata//Instagram.com

Актриса Агата Муцениеце в своём Instagram отреагировала на страстное фото с её бывшим мужем Павлом Прилучным, которое опубликовала Мирослава Карпович.

Муцениеце поздравила подписчиков с Рождеством, однако в тексте поздравления подписчики явно увидели намёки на то, что актриса осуждает публикацию фото Карпович с Прилучным.

Я — не играю, не манипулирую, не доигрываю! Никогда не пользуюсь вашим интересом ко мне — во благо, только тогда, когда знаю, что подарю вам больше, — написала она.

В этих словах подписчики увидели намёк на то, что Карпович, которую некоторые называют разлучницей в семье Муцениеце и Прилучного, эксплуатирует интерес публики к её бывшему мужу, разводу с ним и создаёт ажиотаж, публикуя неоднозначные фотографии с ним.

Время всегда всё распределяет! Я рада тому, как всё распределилось. Какой же Бог крутой судья, — написала Муцениеце.

Напомним, ранее Карпович опубликовала в Instagram чёрно-белую фотографию, на которой её страстно обнимает Павел Прилучный. Кадр был сделан на репетиции спектакля, в котором играют Карпович и Прилучный.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Агата Муцениеце дала понять, что у неё завязался новый роман после расставания с Павлом Прилучным. Но замуж при этом звезда «Закрытой школы» не торопится.