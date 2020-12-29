Муцениеце намекнула о новом романе после расставания с Прилучным

https://static.news.ru/photo/9c51b630-4a58-11eb-9496-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце дала понять, что у неё завязался новый роман после расставания с Павлом Прилучным. Но замуж при этом звезда «Закрытой школы» не торопится.

О том, что она по-прежнему очень нравится мужчинам, бывшая жена «Мажора» рассказала в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид». По слова актрисы, вопросы о личной жизни сильно смущают её. А жить с мыслью «познакомиться с кем-нибудь» Муцениеце не собирается.

Я так не жила никогда. Если найду любовь — супер, если нет — тоже супер. У меня нет самоцели снова выйти замуж, всем доказать что-то. Я даже не хочу замуж, если честно, и не пойду. Но на свидание уже позвали, да, — сказала бывшая жена Прилучного.

Муцениеце заявила, что на этот раз она будет «крайне осторожна». Актриса по-прежнему ждёт любовь и не теряет надежды найти спутника жизни. Но сейчас, по её словам, она пока «с трудом» может понять, что такое любовь. Виной этому крайнее разочарование, которое она пережила после развода с Прилучным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце поделилась своим опытом общения с духами усопших родственников. По словам артистки, она поддерживает связь с умершими отцом и дедушкой.