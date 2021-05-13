«Можно двумя руками?»: Ивлеева подоила корову

https://static.news.ru/photo/04cf22c8-b3d2-11eb-a929-96000091f725_660.jpg Фото: agentgirl_/instagram.com

Блогер Настя Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram видео, где доит корову. На кадрах звезда интересуется, можно ли взяться за вымя двумя руками. На втором ролике она «получила» в лицо струёй свежего молока прямо из молочных желёз коровы.

У меня получается! — заявила девушка.

Подписчики с юмором отнеслись к новому посту Ивлеевой. «Столько счастья в глазах и в голосе», «Как это эпично. Огонь. Ахах», «Доярка», «Лицо такое сосредоточенное», написали интернет-пользователи.

Накануне Ивлеева и TikTok-блогер Даня Милохин неприятно удивили интернет-пользователей фотографиями в свадебных платьях. Волну осуждения вызвали снимки, опубликованные в Instagram звезды «Орла и решки». На фото Милохин и Ивлеева позируют спина к спине. Молодой человек выбрал нежное розовое платье, украшенное тюлем и серебряным поясом, а телеведущая — белое с пышными рукавами и растительным орнаментом.

Ранее сообщалось, что поклонники заподозрили телеведущую Юлию Коваль в романе с рэпером Элджеем, который является мужем её подруги, Анастасии Ивлеевой. По их мнению, звезда «Орла и решки» раньше постоянно появлялась на фотографиях в соцсетях подруги. Сейчас они будто не общаются. Из-за этого хейтеры «атаковали» разлучницу.