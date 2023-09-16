Мороз, Шпица, Варнава: российские звезды собрались на презентации «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катерина Шпица на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

В Москве прошла презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса». На мероприятии собрались режиссеры, продюсеры, актеры разной величины. Организаторы презентовали обновленный продюсерский центр и озвучили планы на очередной сезон.

Среди звезд на мероприятии были замечены Дарья Мороз, Катерина Шпица, Екатерина Варнава, Евгений Стычкин, Григорий Верник, Елена Захарова и другие. Для презентации селебрити выбирали наряды в деловом стиле и удобный casual.

Корреспондент NEWS.ru поймал в объектив звезд в их ярких образах.