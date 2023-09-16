Катерина Шпица на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
В Москве прошла презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса». На мероприятии собрались режиссеры, продюсеры, актеры разной величины. Организаторы презентовали обновленный продюсерский центр и озвучили планы на очередной сезон.
Среди звезд на мероприятии были замечены Дарья Мороз, Катерина Шпица, Екатерина Варнава, Евгений Стычкин, Григорий Верник, Елена Захарова и другие. Для презентации селебрити выбирали наряды в деловом стиле и удобный casual.
Корреспондент NEWS.ru поймал в объектив звезд в их ярких образах.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елена Захарова на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елена Захарова на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Стычкин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Стычкин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Марина Доможирова на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Марина Доможирова на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатерина Варнава и Дмитрий Викулин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатерина Варнава и Дмитрий Викулин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Лукин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Лукин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Григорий Верник на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Григорий Верник на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тина Кузнецова и Юрий Усачев на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тина Кузнецова и Юрий Усачев на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Мороз на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Мороз на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Никита Дювбанов на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Никита Дювбанов на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Киселева (справа) на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Киселева (справа) на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Авратинская на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Авратинская на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Матвей Лыков на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Матвей Лыков на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Пересильд на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Пересильд на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Антонина Паперная и Владимир Яглыч на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Антонина Паперная и Владимир Яглыч на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»