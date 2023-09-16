В Москве прошла презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса». На мероприятии собрались режиссеры, продюсеры, актеры разной величины. Организаторы презентовали обновленный продюсерский центр и озвучили планы на очередной сезон. 

Среди звезд на мероприятии были замечены Дарья Мороз, Катерина Шпица, Екатерина Варнава, Евгений Стычкин, Григорий Верник, Елена Захарова и другие. Для презентации селебрити выбирали наряды в деловом стиле и удобный casual. 

Корреспондент NEWS.ru поймал в объектив звезд в их ярких образах. 

Елена Захарова на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Захарова на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Евгений Стычкин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Стычкин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Марина Доможирова на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Доможирова на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Екатерина Варнава и Дмитрий Викулин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Варнава и Дмитрий Викулин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Алексей Лукин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Лукин на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Григорий Верник на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Верник на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Тина Кузнецова и Юрий Усачев на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Кузнецова и Юрий Усачев на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Дарья Мороз на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Мороз на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Никита Дювбанов на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Дювбанов на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Александра Киселева (справа) на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Киселева (справа) на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Дарья Авратинская на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Авратинская на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Матвей Лыков на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матвей Лыков на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Анна Пересильд на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Пересильд на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Антонина Паперная и Владимир Яглыч на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антонина Паперная и Владимир Яглыч на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на презентации новых проектов Плюс Студии «Яндекса»