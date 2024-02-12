«Морочила голову и себе, и другим»: режиссер о съемках с Пугачевой Режиссер Орлов: во время съемок фильма с Пугачевой было много сложностей

Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

Кадр из фильма «Женщина, которая поет»

Во время съемок фильма «Женщина, которая поет» с Аллой Пугачевой было много сложностей, рассказал режиссер кинокартины Александр Орлов. В разговоре с KP.RU он признался, что артистка «морочила голову и себе, и другим». По его словам, было много пересъемок, а для создания фильма в итоге пришлось выйти из бюджета.

Вообще история создания этого фильма — это «индийский эпос». Было много страстей и несуразностей, пересъемок, досъемок, мы вышли из бюджета. Алла морочила голову и себе, и другим, — пояснил Орлов.

Режиссер уточнил, что «фильм стал для нее трамплином» для дальнейшего продвижения в карьере. Орлов отметил, что этому также поспособствовал муж певицы Александр Стефанович. По его словам, именно с подачи супруга артитски в одной из телепередач именно Пугачеву представили режиссером кинокартины. Комментируя нынешнее поведение певицы, Орлов заявил, что она «потеряла критическое отношение к себе».

Это уже не жизнь легенды, женщины, которая поет, а анекдот про человека, который потерял критическое отношение к себе. Это как джина выпустить из бутылки. Человек вдруг почувствовал, что он джин, ему подвластно все, — заключил режиссер.

Продюсер Сергей Лавров ранее рассказал, что София Ротару и Алла Пугачева соревновались во всем, но между ними не было открытой конфронтации. Он добавил, что Примадонна никогда бы не пошла против Ротару, потому что та была народной любимицей.