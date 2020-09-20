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Моргенштерн сменил фамилию

21:58, 20 сентября 2020 14
Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, решил покончить с привычкой СМИ говорить о псевдониме, официально сделав его фамилией.

Об этом 22-летний музыкант сообщил в Instagram.

Достали паблики, СМИ и YouTube-каналы, называющие «Моргенштерн» псевдонимом, — написал он в Instagram.

В доказательство рэпер сопроводил пост снимком паспорта и опубликовал его в сторис.

morgen_shtern/instagram.com

Моргенштерн недавно получил премию от журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». Награду рэпер получал в шёлковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе.

Как писал NEWS.ru, ранее Моргенштерн посоветовал телеведущей Ксении Бородиной не принимать близко к сердцу тот факт, что ему присвоили титул «Женщина года».

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