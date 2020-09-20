Моргенштерн сменил фамилию

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Певец Николай Басков неожиданным образом отреагировал на новость о том, что 75-летний юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Бывшая ассистентка шоумена Татьяна Брухунова родила мальчика, которого назвали Ваганом.

Требую генетическую экспертизу! — пошутил исполнитель в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. После этого он поздравил звёздную пару с рождением долгожданного наследника. Петросян в день своего рождения,...