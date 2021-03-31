«Могу на неё положиться»: Дава объяснил появление директора в его постели

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Российский блогер Давид Манукян, который снял Stories, засветив неизвестную брюнетку в своей постели, объяснил, что это его директор Анна. Он отметил, что часто путешествует со всей своей командой, все её члены ходят друг к другу в номера, и это нормальная ситуация.

Он выразил недовольство тем, что журналисты постоянно называют Анну как-то не так.

Как только не называли — и помощницей, и пиарщицей… Она мой директор, человек, на которого я всегда могу положиться. А что до гостиницы, так мы с командой всегда останавливаемся в одном отеле, свободно ходим в номера друг к другу, - отметил музыкант.

Манукян подчеркнул, что сейчас ни с кем не встречается и не особо хочет заводить новые отношения. Ему хорошо и одному, пишет «Комсомольская правда».

С Ольгой Бузовой Дава расстался в конце января 2021 год. Певица обвинила его в изменах и издевательствах. В конце марта телеведущая сообщила, что состоит в новых отношениях. Имя очередного возлюбленного она пока не раскрывает, писал NEWS.ru.