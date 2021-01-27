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Шоу-бизнес

Младшая дочь Пугачёвой показалась в модном платье в шотландскую клетку

09:19, 28 января 2021 308
Фото: liza__galkina/Instagram.com

Младшая дочь Пугачёвой Лиза Галкина запечатлелась на фото в обнимку с братом. Для снимка девочка выбрала модное платье в шотландскую клетку и красные колготки.

Сандалии на дочке певицы и шоумена тоже подобраны в тон наряда.

Семилетняя дочь Примадонны любит модно одеваться и даже устраивает дома модные показы. Поклонники Пугачёвой частенько отмечают, что девочка растёт стильной модницей.

Лиза Галкина и её брат Гарри учатся в первом классе. Помимо школы они изучают иностранные языки, занимаются плаванием, игрой на пианино. Дети показывают большие успехи в учёбе, чем очень гордится их отец Максим Галкин.

Шоумен регулярно публикует снимки и видео о своих детях в Instagram, и эти маленькие истории пользуются у фанатов большой популярностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младшая дочь Аллы Пугачёвой Лиза Галкина сумела произвести на своего отца Максима Галкина впечатление. Девочка нарядилась в новое платье с графическим рисунком и инкрустацией стразами.

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