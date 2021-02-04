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Митя Фомин прокомментировал заявление Евы Польны о «днище» на эстраде

22:28, 04 февраля 2021 12
Митя Фомин и Ева Польна Митя Фомин и Ева Польна Фото: mf_agent/instagram.com

Российский певец Митя Фомин заявил, что Ева Польна, назвавшая отечественную эстраду «днищем», просто является человеком высокой культуры, который против аморального поведения и эпатажа.

Ранее артистка заверила, что не будет «скакать в трусах и лифчике по сцене», а также «публично вытряхивать своё бельё». По её словам, именно это сейчас делают молодые артисты.

Где-то я с Евой солидарен, учитывая, что сейчас огромный выбор предложений самого разного толка и качества. Она в душе очень ранимый и красивый сам по себе человек, наверное, её очень коробит всё то, что происходит сейчас с нашей отечественной музыкой, — признался Фомин в разговоре с 5-tv.ru.

Он подчеркнул, что песни Польны будут жить вечно. Публика будет всегда в них нуждаться.

Единственная проблема для нас, артистов, сейчас — это то, что нам стало сложнее звучать на радиостанциях. Это всё связано с проблемами продвижения, промо, инвестициями, покупкой рекламы и так далее. Но я всё-таки верю: настоящая музыка, как вода — найдёт свою щёлочку, своего слушателя, — подытожил музыкант.

Как писал NEWS.ru, народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о современных музыкантах и певцах, которых он назвал «скороспелыми продуктами». Артист посетовал, что вместо певцов и композиторов сейчас сплошные «медиалица», на которые молодёжь обращает внимание.

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