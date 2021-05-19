«Выставят в качестве пугала»: Милонов назвал Манижу «позором России»

https://static.news.ru/photo/5f86c23e-b8c3-11eb-8c73-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что номер певицы Манижи, представляющей РФ на Евровидении, является «позором России» и вызовет насмешки среди зрителей, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал URA.RU. По его словам, исполнительницу выставят «в качестве пугала».

По мнению парламентария, звезда не умеет петь и поэтому не имеет права считать себя артисткой. Он отметил , что сомневается относительно того, может ли она называть себя «российской певицей». Милонов сравнил её с израильской участницей конкурса Нетой Барзилай, победившей на шоу в 2018-м, назвав последнюю «ужасной бабой».

В этом году Евровидение проходит в Роттердаме. Манижа выступает с песней Russian Woman. Конкурс транслирует Первый канал. Теперь болельщики ждут финала, который состоится 22 мая, трансляция начнётся в 22:00. Запись полуфинального номера Манижи набрала свыше двух миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав всех участников предварительного этапа и само шоу. Полную версию концерта просмотрели 1,8 млн раз. На втором месте среди самых популярных — украинская группа Go_A с песней Shum (1,4 млн), на третьем — киприотка Елена Цагрина с композицией El Diablo (900 тысяч).

Ранее сообщалось, что Манижа сорвала аплодисменты своим первым интервью после Евровидения. Певица поделилась эмоциями и рассказала, какую именно мысль она хотела донести на сцене. Выступление также стало большим открытием для зарубежных СМИ. Номер представительницы РФ назвали «свежим, великолепным и актуальным».