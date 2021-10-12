Микки Рурк засомневался, что хочет жить в США из-за «ненависти и гнева»

Голливудский актёр Микки Рурк признался в интервью, что не хочет больше жить в США из-за ненависти и гнева. Он заявил, что ему подаёт нехорошие знаки судьба. Об этом сообщает Пятый канал.

Моя страна сегодня настолько разобщена, в ней настолько много ненависти и гнева. Это… Очень тяжело говорить. Я тут недавно задумал купить дом в Нью-Йорке, но я смотрю вокруг и уже не понимаю, стоит ли дальше оставаться жить в этой стране, — поделился Рурк.

При этом артист отметил, что люди больше не хотят слышать о проблемах. Современный кинозритель, по мнению звезды, хочет погружаться в «мир фантазии и иллюзий», его больше не волнует реальность и злободневные проблемы.

Ранее российский телеведущий Андрей Малахов в своей авторской передаче рассказал о смертельной аварии, которую устроил водитель Mercedes, нанятый Ксенией Собчак. Малахову удалось заполучить документы о состоянии здоровья телеведущей сразу после ДТП, также он рассказал о девушке, ставшей жертвой аварии.

Он перечислил все известные факты о жизни 35-летней Екатерины Тарасовой, показал трогательный ролик о ней. Однако зрителей телеканала возмутил резкий переход Малахова от трагедии к весёлому призыву зрителей смотреть матч сборной России по футболу со Словенией.