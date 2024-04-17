Михеева поздравила Урганта с двумя важными событиями Михеева поздравила Урганта с днем рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Михеева

Актриса и телеведущая Алла Михеева в соцсети поздравила шоумена Ивана Урганта с днем рождения и напомнила о его авторской передаче «Вечерний Ургант». Артистка призналась в любви к Урганту и его программе.

Ургант 16 апреля отметил 46-летие и опубликовал в соцсети свое счастливое фото. В ответ Михеева посвятила имениннику ролик из отрывков передачи «Вечерний Ургант», которая впервые вышла в эфир 16 апреля 2012 года.

Дорогой Иван Андреевич и наша любимая передача «Вечерний Ургант», с днем рождения! Я Вас и нас всех очень люблю, — написала под роликом Михеева.

«Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания шоу в начале 2022 года, как и все развлекательные шоу. Но через год выяснилось, что программа больше не вернется в эфир. Ургант перестал работать на Первом канале и декорации в студии разобрали.

Ранее Поплавская возмутилась появлением на экранах телеведущего Ивана Урганта, сыгравшего главную роль в картине Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Она обратила внимание на то, что режиссером картины является муж журналистки Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а продюсером — режиссер Александр Сокуров, «известный своей русофобской позицией».