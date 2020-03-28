Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова написала «сенсационную» книгу о своей карьере. Об этом актриса сообщила в Instagram.
Михалкова отметила, что актёрская работа перевернула её жизнь и научила «чувствовать людей насквозь».
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Познание таинств театрального искусства помогло мне прийти к успеху. Поможет ли вам? Ответ вы найдете в моей новой, полной сенсационных и деликатных разоблачений книге! — пообещала Михалкова.
Актриса пообещала, что книга в ближайшее время поступит в продажу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своих чувствах после ухода из коллектива. По её словам, её часто посещают воспоминания о прежней жизни, поэтому порой кажется, что она вовсе никуда не уходила.
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