https://static.news.ru/photo/eb2ebc92-7080-11ea-821f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: ru.wikipedia.org/Svetlana Stp - собственная работа, CC BY-SA 4.0

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова написала «сенсационную» книгу о своей карьере. Об этом актриса сообщила в Instagram.

Михалкова отметила, что актёрская работа перевернула её жизнь и научила «чувствовать людей насквозь».

Познание таинств театрального искусства помогло мне прийти к успеху. Поможет ли вам? Ответ вы найдете в моей новой, полной сенсационных и деликатных разоблачений книге! — пообещала Михалкова.

Актриса пообещала, что книга в ближайшее время поступит в продажу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своих чувствах после ухода из коллектива. По её словам, её часто посещают воспоминания о прежней жизни, поэтому порой кажется, что она вовсе никуда не уходила.