Фото: mihalkova/instagram.com

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своих чувствах после ухода из коллектива. По её словам, её часто посещают воспоминания о прежней жизни, поэтому порой кажется, что она вовсе никуда не уходила.

Также было в январе в Майями, когда писала книгу и вспоминала весёлые, откровенные истории о жизни в коллективе. Какой вывод? Иногда расставание людей длится дольше самих отношений и становится куда более интересным периодом в жизни, — написала она на своей странице в Instagram.

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На этот откровенный пост экс-участницу натолкнул просмотр по телевизору старых выпусков. По признанию девушки, воспоминания, опыт и извлечённые уроки продолжают влиять на неё по сей день и вдохновлять на новую работу.

Ранее Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из шоу «Уральские пельмени». Она опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что теперь участвует в съёмках детского КВН. Девушка отметила, что для неё счастье поддерживать юных юмористов со всей страны перед их выходом на сцену, писал NEWS.ru.

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