Михалков объяснил, зачем Пугачева уезжала из России Михалков: Пугачева и другие уезжали из России, чтобы сохранить счета и недвижимость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Алла Пугачева и другие деятели культуры уезжали из России лишь с той целью, чтобы сохранить свои денежные счета и недвижимость, предположил режиссер Никита Михалков в эфире передачи «Бесогон ТВ» на YouTube. По его мнению, артисты не должны сравнивать себя с эмигрантами 1920-х годов, поскольку решение они приняли для себя сами.

Пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы, — великими умами и талантами, которые не согласились с властью? Сравнивать себя с ними — это пошло, это несправедливо, потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжают для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость. Это большая разница, — высказался Михалков.

Также он ответил Пугачевой, которая после возвращения в Россию опубликовала в соцсетях отрывок из фильма Михалкова «Раба любви» с подписью: «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» По мнению режиссера, данный видеофрагмент был неуместен, так как Примадонну никто не преследует, в отличие от главной героини фильма.

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она заявила, что солидарна с мужем Максимом Галкиным, «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».

16 сентября Минюст РФ внес Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В графе «Иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина. Сам артист заявил, что не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины, поэтому не считает себя иностранным агентом. Он подчеркнул, что, несмотря на присвоенный ему статус, продолжит шутить над политиками, чем занимается на протяжении 28 лет.