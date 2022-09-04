«Куда исчез?»: Пугачева заявила об «исчезновении» Михалкова Пугачева заявила, что Михалков исчез как человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинорежиссёр Никита Михалков

Певица Алла Пугачева, которая в конце августа вернулась из Израиля в Россию, ответила на нелестные высказывания в ее адрес со стороны режиссера Никиты Михалкова. По ее мнению, тот некогда был великим деятелем, а сейчас «пропал». На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она выложила отрывок из его фильма «Раба любви» с недвусмысленной припиской.

Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?, — недоумевает Пугачева.

Также ранее певица ответила и на высказывания телеведущего Владимира Соловьева о том, что она приехала обратно в Россию, потому что у нее закончились деньги. Примадонна выразила сожаление и заявила, что «так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».

1 сентября Пугачева отвела своих детей-близнецов Гарри и Лизу на линейку в Первую Московскую гимназию при МГУ имени Михаила Ломоносова. Отвечая на вопрос журналиста, что певица первым делом хотела сделать после возвращения в Москву, Пугачева ответила, что «набить морду одному человеку». Она не назвала его имя.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко напомнил, что о певице часто нелестно высказывался журналист Михаил Шахназаров. По мнению продюсера, возможно, именно ему Пугачева хотела бы «набить морду».