Михаил Шац рассказал, почему «КВН умер»

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Телеведущий и актёр Михаил Шац в эфире YouTube-шоу «Утоми» рассказал, что скептически относится к будущему «Клуба Весёлых и Находчивых».

Он поддержал мнение своего коллеги Александра Гудкова о том, что время КВН прошло.

Гудков недавно сказал, что КВН умер. Да, я согласен с этим. Клуб не смог понять, что сейчас нужно людям, он не стал для них платформой YouTube, — сказал 55-летний Шац.

Ранее телеведущая и актриса Татьяна Лазарева в YouTube-шоу «Георгий за кадром» призналась, что скептически относится к работе своего супруга Михаила Шаца в новом жанре — стендапе. По её словам, сейчас стендапом увлекаются молодые зрители, и поэтому комикам старшего поколения сложно покорять это направление. Лазарева отметила, что не очень довольна творчеством мужа, так как кажется, что он пытается заигрывать с аудиторией и быть похожим на молодого стендапера. Она добавила, что Шаца «прёт от этого», а однако сама она не хочет влезать в чужой формат, так как не хочет жить по чужим законам.