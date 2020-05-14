Мэри-Кейт Олсен решила развестись с братом экс-президента Франции Саркози

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Американская актриса и модельер Мэри-Кейт Олсен решила развестись с супругом Пьером Оливье Саркози после пяти лет брака.

33-летняя Олсен подписала заявление о разводе с 50-летним банкиром ещё 17 апреля. Позднее ей сообщили, что из-за пандемии коронавируса суды Нью-Йорка принимают заявления лишь в экстренных случаях. Сейчас актриса пытается ускорить бракоразводный процесс и просит разрешить подать ей заявление о расторжении брака, передаёт TMZ.

Модельер также требует выполнения условий брачного соглашения. С братом бывшего президента Франции Николя Саркози Оливье Олсен начала встречаться в 2012 году, общих детей у пары нет. По словам актрисы, муж без её ведома расторг договор аренды на их квартиру в Нью-Йорке и дал ей время на выселение — до 18 мая.

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