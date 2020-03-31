https://static.news.ru/photo/4d93f79e-7347-11ea-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Модель Оксана Самойлова призналась, что разводится с рэпером Джиганом после десяти лет брака.

Супруга музыканта решилась на этот шаг из-за постоянных измен со стороны супруга. По её словам, он клялся здоровьем их детей, говоря о верности. Кроме того, она намекнула, что их разрыв также связан с его неадекватным поведением. При этом девушка считает, что дети «не должны видеть этот ад».

Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, — написала Самойлова в своём Instagram.

При этом она призналась, что не знает, как ей жить с четырьмя детьми.

Как ранее писал NEWS.ru, скандальный блогер Лена Миро высказалась относительно конфликта между моделью Оксаной Самойловой и её мужем — рэпером Джиганом. Она призвала супругу артиста нанять «зубастого адвоката, который обдерёт» музыканта.