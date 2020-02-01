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Представитель российского певца Александра Панайотова отказалась комментировать данные о возможном участии певца в песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации нет на этот счёт, — сообщила она РИА Новости.

В этом году Евровидение будет проходить в Роттердаме. Конкурс состоится с 12 по 16 мая.

Ранее, как писал NEWS.ru, композитор Игорь Крутой назвал фамилию претендента на конкурс «Евровидение-2020» от России. Скорее всего, это будет Александр Панайотов. Вероятность того, что исполнитель будет представлять Россию на песенном конкурсе, Крутой оценил в 90%.