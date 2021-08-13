Менеджер МакSим назвала события, которые певица не помнит после комы

Пиар-менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская назвала события, которые вышедшая из комы артистка не помнит из-за частичной потери памяти. Представительница певицы заявила телеканалу «Звезда», что Марина не помнит день концерта в Казани.

Богушевская отметила: пока известно, что МакSим не помнит концерт в Казани и день, когда её госпитализировали. По словам менеджера, многие СМИ сейчас сгущают краски из-за последствий болезни певицы, однако на самом деле публикации просто преувеличены.

Остальное помнит без проблем. Концертов у неё было много и все проходят примерно одинаково. У неё тогда была температура под 40, она весь день провела в отеле, — пояснила Богушевская.

Накануне стало известно, что Абросимова после выхода из комы проходила долгий процесс реабилитации. Недавно она вернулась домой, но болезнь дала осложнение в виде частичной потери памяти. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой.

Проходить процесс реабилитации после искусственной комы, продлившейся месяц, МакSим решила в стенах родного дома. Как сообщалось ранее, певица «очень хотела обнять своих дочерей», отметив, что семья для неё сейчас приоритет.

Пока артистка испытывает головокружение при ходьбе и трудности с дыханием. Сама исполнительница выразила слова благодарности врачам 52-й больницы, боровшимся за её жизнь.

Ранее сообщалось, что видео выписки МакSим из больницы попало в Сеть.