Меладзе растрогал фанатов поздравлением беременной жены

https://static.news.ru/photo/7a8b35a2-9982-11eb-a307-96000091f725_660.jpg Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Валерий Меладзе трогательно поздравил жену Альбину Джанабаеву с 42-летием. Супруги ждут прибавления в семье, поэтому поздравление особенно умилило фанатов.

Альбинушка! Люблю тебя, — обратился певец к жене на своей странице в Instagram.

Музыкант пожелал любимой женщине быть счастливой, и только с ним, так как «другого варианта нет».

Певица оценила поздравление мужа.

Спасибо, Валерушка! — кокетливо ответила Джанабаева.

Артисты живут вместе уже порядка двадцати лет. Поначалу роман Меладзе и солистки из «ВИА Гры» был тайным, так как певец был женат и растил троих детей. Позднее бывшая жена певца рассказывала, что понятия не имела об этом романе и даже не знала, что рождённый в 2004 году сын Джанабаевой был именно от её мужа. После того как у пары родился второй сын, Меладзе и Джанабаева поженились. И только недавно стало известно, что артистка снова беременна.

Всех своих детей Валерий Меладзе очень любит и считает главным своим достижением в жизни. Он не раз говорил, что за его столом найдётся место всем, но, видимо, скоро понадобится ещё один стул.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в сторис Instagram отрывок из шоу «Маска». Таким способом артистка отреагировала на предположение члена жюри Регины Тодоренко, что в костюме Змеи может скрываться 42-летняя супруга певца Валерия Меладзе.