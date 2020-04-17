Меладзе рассказал, как проводит время на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/aa834c2a-8080-11ea-9c75-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Валерий Меладзе рассказал, что в период самоизоляции в его жизни наконец-то наступил покой, о котором он мечтал 25 лет. В настоящее время он находится с семьёй в загородном доме.

Я помогаю Альбине — мою посуду. Она готовит. Иногда, если хотим побаловать себя, можем что-нибудь заказать, — рассказал он во время Instagram-эфира с главредом «ОК!» Вадимом Верником.

Он также добавил, что на Пасху его жена, певица Альбина Джанабаева намерена испечь куличи и покрасить яйца. Меладзе продолжает ездить на съёмки программы «Голос. Дети». По его словам, ежедневно всем участникам проекта измеряют температуру, кроме того, они соблюдают все предписанные санитарные правила.

Как писал NEWS.ru, певица Вера Брежнева рассказала, что наслаждается вынужденной самоизоляцией. Она уверяет: между ней и её супругом Константином Меладзе царит полная идиллия, а режим «круглые сутки вместе» только укрепляет их отношения. Поддерживать эмоциональный баланс в семье в это нелёгкое время 38-летней певице удаётся благодаря занятости. Все её близки заняты с утра до вечера. Дочка учится онлайн, а муж на верхнем этаже сидит в студии и работает. Сама же Брежнева тренируется, проводит прямые эфиры, занимается по хозяйству.