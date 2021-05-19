Матросов заявил, что сыновья впитали ненависть к нему с молоком матери

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Российский актёр Денис Матросов в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал, почему не может наладить отношения со своими сыновьями-близнецами от Людмилы Тарасовой. Он считает, что мальчики впитали ненависть к нему с молоком матери.

Их пара распалась после того, как актёр поднял руку на возлюбленную. С тех пор Тарасова не раз обвиняла Матросова в абьюзе и запрещала детям общаться с отцом.

Они с молоком матери впитали ненависть ко мне. Думаю, наша встреча когда-нибудь произойдёт, но какой она будет, намеренной или случайной, не знаю, — заявил актёр.

Матросов также утверждает, что история с насилием — выдумка. Таким образом, считает он, Тарасова решила на всю страну выставить его в негативном свете.

Ранее Матросов откровенно рассказал о причинах развода с коллегой по цеху — Марией Куликовой. Они прожили в браке 14 лет. По мнению артиста, отношения частично разрушила занятость супругов. Усугубили ситуацию «козни» со стороны некоторых людей из окружения пары. Но главной своей ошибкой звезда считает то, что не уделял любимой женщине достаточного внимания.