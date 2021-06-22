Мать Наташи Королёвой раскрыла размер своей пенсии в США

Мать певицы Наташи Королёвой — Людмила Порывай — раскрыла размер своей пенсии в США. Об этом она рассказала в эфире шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ. По словам женщины, она получает $600 (около 43 тысяч рублей).

75-летняя женщина живёт в Штатах 30 лет, ей положены госвыплаты по старости, учитывая то, что она в США никогда не работала .

Порывай рассказала и о своём втором 80-летнем супруге. По её словам, он получает пенсию в размере $2 тысяч (около 146 тысяч рублей). Мужчина занимается бизнесом — владеет ресторанами и службой такси.

Супруг живёт в Америке уже 50 лет. Мой первый муж умер. Мы живём уже счастливо 28 лет, — добавила Порывай.

Мать певицы Карины Кокс получает минимальное пособие — 10 800 рублей (около $147), так как вышла на пенсию как бюджетница. Сейчас она работает няней, чтобы не обременять семью дочери. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Аринбасарова получает пенсию в 15 тысяч рублей. Её дети — Егор Кончаловский и Екатерина Двигубская — каждый месяц перечисляют матери «зарплату», чтобы та ни в чём не нуждалась.

Ранее сообщалось, что Наташа Королёва удивила поклонников похудевшей фигурой на «Премии МУЗ-ТВ». Певица появилась на красной дорожке в коротком чёрном платье — она сумела похудеть на шесть килограммов.

После скандалов с изменами мужа артистка изменилась до неузнаваемости. Сейчас она весит 56 килограммов, но всё ещё недовольна результатом. По словам исполнительницы, вес всё время «гуляет» от 56 до 60 килограммов, поэтому ещё пару лишних кило ей скинуть не помешает.