Мать Бузовой заявила, что не хочет становиться бабушкой

Мать Ольги Бузовой Ирина заявила, что не хочет становиться бабушкой из-за совершенно других приоритетов в своей жизни. Родительница поющей ведущей не готова тратить своё время на нечто иное и желает пожить для себя, приводит мнение Бузовой-старшей ФАН.

Как я могу диктовать детям заводить детей, если я конкретно сейчас не готова тратить своё время на что-либо ещё. У меня интересная работа, замечательные друзья, интересное хобби, любимые путешествия, — заявила мать поющей ведущей.

Ирина Бузова рассказала, что в возрасте лет 80 она, может, и захочет отвести внуков в детский сад, но сейчас, в 61 год, у неё совершенно другие желания. К тому же, звёздная родительница вовсе не торопит дочерей с заведением потомства, так как это решение они должны принять самостоятельно.

Для меня главное, чтобы мои дети были счастливы. Я считаю, что девочки самостоятельно должны решать со своими мужчинами, когда рожать и рожать ли в принципе. Мы вообще эту тему не обсуждаем, потому что это настолько интимная вещь двух любящих людей, что каждый решает для себя сам, — пояснила свою позицию мать экс-ведущей «Дома-2».

Ранее Ольга Бузова рассказала, что на самом деле думает о ней её бывший муж Дмитрий Тарасов. По мнению певицы, бывший футболист жалеет о том, что разошёлся с Бузовой, и назвала его «дураком».