Манижа рассказала, в чём кроется женская сексуальность

https://static.news.ru/photo/7cedae96-c2a0-11eb-b788-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Российская певица Манижа Сангин, известная как Manizha, рассказала в беседе с журналистами, в чём кроется женская сексуальность. По словам исполнительницы, всё дело в глазах, посыле и в голосе, передаёт портал OK!. Звезда добавила, что ей приятно слышать комплименты по поводу её принципиальности, характерной для взрослых и много повидавших женщин.

Она отметила , что на концертах поклонницы благодарили артистку за мировоззрение и за номер для Евровидения, полный смысла.

«Мы гордимся, что ты вышла на сцену в закрытой одежде. Ты не продавала себя телом, ты не продавала себя сексуальностью». Хотя это круто, когда женщина сексуальна. И я считаю себя сексуальной, — добавила Манижа.

Манижа также объяснила, зачем решила принять участие в Евровидении, ведь ехала она туда не за победой. В первую очередь артистка отметила, что благодаря конкурсу стала «в тысячу раз сильнее» и ещё лучше поняла, что ей нравится. Манижа пошутила, что если бы приехала на Евровидение с целью победить, то выступала бы «в коротком серебряном платье». При этом она заявила, что изначально понимала, что не является фаворитом. Финал конкурса состоялся 22 мая в Роттердаме (Нидерланды), первое место заняла итальянская группа Måneskin. Манижа — девятая.

Ранее сообщалось, что главный редактор журнала Wonderzine Юлия Таратута в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ответила певице Manizha (Манижа Сангин) на обвинения в клевете и распространении фейковой информации в статье об исполнительнице, где упоминаются её вероятные связи с Кремлём. Журналистка отметила, что ранее представители СМИ, желавшие взять интервью у исполнительницы в период Евровидения, не смогли этого сделать, так как всеми контактами Манижи распоряжался Первый канал. Таратута считает, что Манижа предъявила ей «претензии не по сути».