Манижа рассказала, какой совет дала ей мать перед выступлением

https://static.news.ru/photo/65204804-b815-11eb-b675-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Манижа рассказала, какой совет получила от матери накануне своего выступления на Евровидении. Мать артистки и её сестра специально приехали в Роттердам поддержать представительницу России.

Своими эмоциями Манижа поделилась в эфире Первого канала перед началом полуфинала песенного конкурса.

Мама здесь, моя сестра здесь. Семья каждую минуту пишет в чате: «Как вы там?» У меня есть кого обнять и поплакать, если что. И порадоваться, в том числе, — сообщила певица.

Но самое главное — мама дала ей совет по песне Russian Woman, которую представительница России приготовила на конкурс. Это случилось во время прогона, который, по мнению артистки, прошёл не очень хорошо.

Мама сказала: «Так, собралась, встала и пошла». Я подумала: я об этом и пою, — поделилась Манижа.

Как сообщалось ранее, Манижа завоевала симпатии европейских зрителей своим выступлением на Евровидении в Роттердаме. Артистке в первом полуфинале аплодировали все зрители, благодаря её очень эмоциональному выступлению.