Манижа рассказала, какой совет дала ей мать перед выступлением

Певица Манижа рассказала, какой совет получила от матери накануне своего выступления на Евровидении. Мать артистки и её сестра специально приехали в Роттердам поддержать представительницу России.
Своими эмоциями Манижа
Мама здесь, моя сестра здесь. Семья каждую минуту пишет в чате: «Как вы там?» У меня есть кого обнять и поплакать, если что. И порадоваться, в том числе, — сообщила певица.
Но самое главное — мама дала ей совет по песне Russian Woman, которую представительница России приготовила на конкурс. Это случилось во время прогона, который, по мнению артистки, прошёл не очень хорошо.
Мама сказала: «Так, собралась, встала и пошла». Я подумала: я об этом и пою, — поделилась Манижа.
Как сообщалось ранее, Манижа завоевала симпатии европейских зрителей своим выступлением на Евровидении в Роттердаме. Артистке в первом полуфинале аплодировали все зрители, благодаря её очень эмоциональному выступлению.