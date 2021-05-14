Манижа рассказала, как отпразднует победу на Евровидении

https://static.news.ru/photo/a29383ac-b6f0-11eb-8304-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», в беседе с РИА Новости рассказала, как отпразднует победу, если, конечно, удастся выиграть.

По её словам, она съест «огромный бургер», выпьет шампанское и начнёт танцевать.

Звезда также поделилась планами на жизнь после шоу. Исполнительница собирается выпустить новый альбом летом 2021 года. Манижа призналась, что участие в Евровидении дало ей «очень много вдохновения».

Будет много клипов, наконец выйдет альбом. Я думаю, в первых месяцах после Евровидения, может быть, в июле постараемся выпустить. Мне очень много вдохновения даёт эта ситуация. И я точно знаю, что это вдохновение породит ещё немало песен, — резюмировала Манижа.

16 мая в Роттердаме открылся международный песенный конкурс «Евровидение». На берегу реки Ньиве-Маас собрались представители делегаций 34 из 39 участвующих в конкурсе стран. Открытие транслировалось онлайн для поклонников мероприятия и журналистов, которые не смогли прибыть на место в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая. Транслировать конкурс в этом году будет Первый канал.

Накануне участники Евровидения-2021 из Австралии и Хорватии положительно оценили песню Russian Woman российской конкурсантки Манижи. Так, представительница Хорватии Альбина в интервью на YouTube сказала, что готова отдать России максимальное количество баллов.

Ранее Манижа рассказала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки телеканала RTVI, как настраивается перед шоу. По её словам, она готовится в первую очередь психологически из-за своей эмоциональности и тонкой натуры. Звезда отметила, что благодарна хейтерам за критику в последние два месяца, так как «обросла хорошей бронёй».